محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
تمنى التونسي علي معلول لاعب الظهير الأيسر للنادي الأهلي التوفيق لمنتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، لافتًا إلى أنه يشكر جماهير الفريق الأحمر على تعاطفها معه.
معلول تم استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب تونس الذي يستعد للمشاركة في بطولة كان 2019 المقرر انطلاقها في الحادي والعشرين من يونيو الجاري بمصر.
ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة للبطولة رفقة كل من أنجولا، مالي وموريتانيا.
وخلال ظهوره ضيفًا على إذاعة ديوان اف ان قال معلول: "أتمنى التوفيق للمنتخب التونسي في الكان، وتقديم نتائج جيدة بالبطولة".
وأضاف: "سأتواجد في مصر لمتابعة المنتخب التونسي، وسأدعم نسور قرطاج في مباراتهم بالجولة الثانية أمام مالي.
وعن علاقته الجيدة بجمهور الأهلي قال: "الحمد لله، في كرة القدم اللاعب بإمكانه أن يحصل على الكثير من المالي وصناعة التاريخ مع فريقه، لكن ليس سهلًا أن يربح دعم جمهور كبير مثل الأهلي".
وأتم: "أشكر جماهير الأهلي كثيرًا على دعمهم لي خلال الفترة الماضية، وأعدهم ببذل قصاري جهدي خلال الموسم المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر معلول: كسب ود جماهير الأهلي ليس سهلًا.. وأتمنى التوفيق لتونس في الكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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