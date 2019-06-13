رسميًا.. نجم منتخب مالي ينضم إلى صفوف ساوثهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انضم المالي موسى دجينيبو لاعب فريق ستاندارد لييج البلجيكي إلى صفوف نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، اليوم الخميس، بشكل رسمي.

دجينيبو، سيدعم صفوف ساوثهامبتون لمدة أربعة مواسم، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 15 مليون جنيه إسترليني.

البالغ من العمر 20 عامًا قاد فريقه للمركز الثالث في جدول الدوري البلجيكي وحجز مقعدًا في الدوري الأوروبي بعد تسجيله 11 هدفا لستاندارد لييج.

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اللاعب المالي الشاب سيكون أحد الداعمين لمنتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المالي سيشارك في بطولة أمم أفريقيا المقبلة المقرر إقامتها في مصر في الحادي والعشرين من يونيو الجاري.

ويتواجد المنتخب المالي في المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا رفقة كل من أنجولا، تونس وموريتانيا.