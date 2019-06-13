رسميًا.. العين يتعاقد مع كودجو "هدف الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي العين الإماراتي، عن نجاحه في التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي في صفقة انتقال حر.

وأفادت الصفحة الرسمية لنادي العين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هداف فريق نهضة بركان وقع على عقد حتى عام 2022.

وكان الأهلي حاول الحصول على خدمات كودجو في الصيف الحالي نظرًا للمستوى الذي قدمه اللاعب سواء في بطولة الدوري المغربي أو مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

واستطاع كودجو في الموسم المنقضي أن يسجل 18 هدفًا في الدوري المغربي ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع محسن ياجور لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، كما سجّل التوجولي 8 أهداف في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.