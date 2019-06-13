رئيس فيفا: نعلم بوجود مشاكل داخل كاف.. الوضع في أفريقيا يقلقني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "فيفا"، عن علمه بوجود مشاكل داخل الاتحاد الإفريقي للعبة، وهذا ما ظهر في نهائي دوري أبطال أفريقيا الأخير والذي جمع بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

رئيس فيفا أضاف في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، نقلتها صحيفة "أفريكا فوت" :"الوضع الحالي في أفريقيا يقلقني ويقلق الاتحاد الدولي، بعض الاتحادات المحلية طلبت أن نتدخل".

وعن الاتهمات التي وجهت في حق أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، علق :"يجب احترام احتمالية براءة رئيس كاف، لكن إذا وجدت لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي أي شبهة فساد سيتم اتخاذ اللازم ضده".

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وأنهى :"نريد مساعدة أفريقيا، ولا نريد الاختباء".

وشهد الأسبوع الماضي إلقاء القبض على أحمد أحمد بعد اتهمامه بتهم تتعلق بالفساد قبل أن تطلق السلطات سراحه.

وتواجد رئيس الاتحاد الإفريقي في باريس مؤخرًا من أجل حضور مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي شهد بقاء جياني إينفانتينو على رأس الاتحاد الدولي بعد نجاحه بالتذكية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي اجتمع يوم الأربعاء الماضي في باريس من أجل حسم موقف مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، ليصدر كاف قرارًا بإعادة المباراة على أن يعلن موعد ومكان اللقاء في وقت لاحق.