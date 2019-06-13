رانجنيك ينضم لقائمة المرشحين لتدريب تشيلسي

ذكرت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن مدرب ومدير الكرة السابق بنادي لايبزغ الألماني، رالف رانجنيك، بات مرشحاً لتدريب تشيلسي الإنجليزي.

وفقا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن رانجنيك قد يتولى تدريب تشيلسي حال رحيل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي تضم أيضاً النجم الإنجليزي السابق فرانك لامبارد، والمدرب الإسباني رافاييل بينيتيز.

وتولى رانجنيك منصب المدير الفني ومدير الكرة في لايبزغ في الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق في المركز الثالث.