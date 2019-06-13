ذكرت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن مدرب ومدير الكرة السابق بنادي لايبزغ الألماني، رالف رانجنيك، بات مرشحاً لتدريب تشيلسي الإنجليزي.
وفقا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن رانجنيك قد يتولى تدريب تشيلسي حال رحيل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي تضم أيضاً النجم الإنجليزي السابق فرانك لامبارد، والمدرب الإسباني رافاييل بينيتيز.
وتولى رانجنيك منصب المدير الفني ومدير الكرة في لايبزغ في الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق في المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر رانجنيك ينضم لقائمة المرشحين لتدريب تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.