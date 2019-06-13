اتحاد الكرة يعيد لجنة الأندية بصلاحيات كاملة في الموسم الجديد

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على إعادة لجنة الأندية للدوري الممتاز بداية من الموسم الجديد، 2019/ 2020.

واستقر مجلس الجبلاية على إعادة اللجنة بكامل صلاحياتها بعد

الأزمات التي عانى منها الدوري الموسم الجاري، وتجنبًا للدخول في أزمات وصراعات مع الأندية، خاصة مع اقتراب انتخابات الدورة الجديدة للمجلس الموسم المقبل،ورغبة أغلب الأعضاء في التفرغ للانتخابات وكسب ود الجمعية العمومية، بعيدًا عن أزمات المسابقة المحلية.

ومن المنتظر أن يسند اتحاد الكرة للجنة إدارة مسابقة الدوري بالكامل واختيار رئيس لجنة المسابقات وتنظيم البطولة، وتحديد الملاعب مع الأندية التى ستسضيف مبارياتهم فى الدوري.