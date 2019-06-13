استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على إعادة لجنة الأندية للدوري الممتاز بداية من الموسم الجديد، 2019/ 2020.
واستقر مجلس الجبلاية على إعادة اللجنة بكامل صلاحياتها بعدالأزمات التي عانى منها الدوري الموسم الجاري، وتجنبًا للدخول في أزمات وصراعات مع الأندية، خاصة مع اقتراب انتخابات الدورة الجديدة للمجلس الموسم المقبل،
ومن المنتظر أن يسند اتحاد الكرة للجنة إدارة مسابقة الدوري بالكامل واختيار رئيس لجنة المسابقات وتنظيم البطولة، وتحديد الملاعب مع الأندية التى ستسضيف مبارياتهم فى الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعيد لجنة الأندية بصلاحيات كاملة في الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.