إيهاب لهيطة: الجدية والالتزام عنوان معسكر منتخب مصر

قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، إن هناك حالة من الالتزام والجدية الكبيرين في معسكر المنتخب ببرج العرب استعدادًا للمشاركة فى بطولة أمم إفريقيا مصر 2019،

مؤكدًا على وجود حماس كبير لدى اللاعبين من أجل الفوز في ودية اليوم أمام تنزانيا لبث الثقة لدى الجماهير.

وأكد لهيطة فى تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت"، على وجود حالة من التركيز تسود المنتخب وكذلك التشديدات الأمنية، والالتزام من الجميع داخل فندق الإقامة لافتا الى أن اللاعبين بالمنتخب على قدر المسئولية وكل منهم على علم بالدور المكلف به، سواء المحترفين اواللاعبين المحليين.