وصول ميندي إلى ريال مدريد يهدد مارسيلو بالرحيل

بات مصير اللاعب البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني غامضًا في صفوف الفريق الملكي، بعد تعاقد ناديه مع فيرلاند ميندي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعد ميندي أحد أفضل اللاعبين في هذا المركز "الظهير الأيسر"، خلال الفترة الحالية، وقدم موسمًا رائعًا مع فريقه الفرنسي، مما يجعل وصوله إلى

قلعة سانتياجو بيرنابيو تهدد برحيل مارسيلو الذي يعتبر أفضل ظهير أيسر في العالم خلال الفترة الماضية.

وتسبب تراجع مستوى مارسيلو خلال الموسم المنقضي مع ريال مدريد، بالإضافة إلى تراجع مستوى بعض اللاعبين بالفريق الملكي، في انتهاء الموسم بشكل كارثي، حيث خرج الميرنجي مبكرًا

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من جميع البطولات التي كان ينافس عليها، ليخرج بموسم صفري.

وتعد صفقة ميندي هي الرابعة في ذلك الموسم لريال مدريد بعد تعاقدهم مع ثلاث صفقات سابقة وهي الصربي لوكا يوفيتش، والمهاجم إيدين هازارد، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.

ومع وصول اللاعب ميندي إلى ريال مدريد ووجود الإسباني سيرجيو ريجوليون بات رحيل مارسيلو أمرًا حتميًا.

يذكر أن النادى الملكي قد ضم ميندي إلى صفوفه فى صفقه كلفت الميرنجي نحو 53 مليون يورو.