طلعت يوسف يسعى لوضع الاتحاد السكندري بالمربع الذهبي

أبدى طلعت يوسف، المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، سعادته بتولي مهام قيادة زعيم الثغر، وأنها مسئولية كبيرة ، قائلا: "شرف لي تدريب سيد البلد".
وأضاف يوسف، فى تصريحات صحفية، أنه قام بتدريب الفريق في مباراة سموحة بالجولةالأخيرة ببطولة الدوري بدون مقابل، مؤكدا أن الأجواء تحتاج إلى التكاتف فى الاتحاد السكندري، وهناك أخطاء يجب حلها.
وأكد طلعت يوسف، أن هناك بعض الجماهير تعشق الاتحاد بشكل مبالغ
إلى أنه يطمح في المربع الذهبي في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن هذا الطموح يبدأ من الوسط، وأكد أنه سيحسم الجهاز المعاون له الأيام المقبلة.
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