رسميًا.. العين الإماراتي يتعاقد مع لابا كودجو

أعلن نادى العين الإماراتى، اليوم الخميس، التعاقد رسميا مع لابا كودجو، مهاجم فريق نهضة بركان المغربى، في صفقة انتقال حر.
ووقع كودجو، 27 عاما، عقدا مع العين حتى عام 2022، بعدما توج الموسم الماضى بلقب هداف الدوري
يذكر أن نهضة بركان خسر لقب الكونفيدرالية لصالح الزمالك فى المباراة النهائية، بركلات الترجيح.
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