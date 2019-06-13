نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، قافلة طبية مجانية بمركز شباب العبور، بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA.
استهدفت القافلة الطبية الوافدات السوريات والمواطنات المصريات، وشملت الفعاليات تنظيم ندوةتوعية لاكتشاف الأورام مبكراً، علاوة على تنفيذ دورة دعم نفسي لمدة يومين .
يأتي ذلك في اطار برنامج دعم الوافدات السوريات، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة
كانت هذه تفاصيل خبر مراكز الشباب تستضيف قوافل الدعم للوافدات السوريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.