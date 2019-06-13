مراكز الشباب تستضيف قوافل الدعم للوافدات السوريات

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، قافلة طبية مجانية بمركز شباب العبور، بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA. استهدفت القافلة الطبية الوافدات السوريات والمواطنات المصريات، وشملت الفعاليات تنظيم ندوة توعية لاكتشاف الأورام مبكراً، علاوة على تنفيذ دورة دعم نفسي لمدة يومين . توعية لاكتشاف الأورام مبكراً، علاوة على تنفيذ دورة دعم نفسي لمدة يومين . يأتي ذلك في اطار برنامج دعم الوافدات السوريات، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الصندوق، وضمن مجموعة البرامج والمشروعات لدعم الوافدات السوريات والتي تشمل تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والبرامج في مجالات الأعمال اليدوية، ومجال الإرشاد والدعم النفسي والأزمات الإنسانية، وذلِك بهدف دمجهن في المجتمع المصري والتشجيع على اتقان الحرف اليدوية والفنية وإتاحة فرص العمل الحر.

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