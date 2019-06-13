محمد صلاح والخطيب على رأس قائمة أفضل 30 لاعبًا في تاريخ أفريقيا

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الخميس، عن قائمة أفضل 30 لاعبا في تاريخ القارة الأفريقية.

وشهدت القائمة ظهور أربعة لاعبين مصريين، حيث تواجد نجم ليفربول محمد صلاح، ضمن الأبرز في القارة السمراء.

وضمت القائمة أسطورة النادي الأهلي ورئيس القلعة الحمراء الحالي، محمود الخطيب، بجانب محمد أبو تريكة، نجم

المنتخب المصري السابق، وعصام الحضري، حارس مرمى المنتخب المصري، ضمن قائمة الأفضل في القارة الأفريقية.

وبخلاف اللاعبين المصريين، ظهر العديد من النجوم العرب في القائمة بداية من رباعي المنتخب الجزائري، رابح ماجر، ولخضر بلومي، ورشيد مخلوفي، ومصطفى دحلب.

Advertisements

كما تواجد نجم المنتخب التونسي، طارق دياب، في قائمة الأفضل، بجانب نور الدين النيبت، لاعب المنتخب المغربي.

وتواجد العديد من النجوم الأفارقة على مدار التاريخ في القائمة بداية من جورج ويا، نجم ليبيريا السابق، وثلاثي منتخب كوت ديفوار ديديه دروجبا، ويحيى توريه، ولوران بوكو.

وشهدت قائمة الأفضل تواجد الحارس الكاميروني، توماس نكونو وروجيه ميلا صامويل إيتو، بجانب ثنائي المنتخب الغاني السابق عبيدي بيليه، ومايكل إيسيان.