كأس العالم للسيدات.. استراليا تصطدم بالبرازيل .. وجنوب افريقيا تواجه الصين

تتواصل اليوم الخميس، مباريات بطولة كأس العالم للسيدات والمقامة حاليًا في فرنسا، حيث تستكمل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويلقتي منتخبا البرازيل واستراليا، على ملعب ستاد دو لا موسون، في إفتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

ويبحث المنتخب الإسترالي عن تحقيق الفوز من أجل إنعاش آماله في مواصلة مشوار البطولة، بعد أن تلقى الهزيمة في مباراته الأولى أمام إيطاليا بهدفين مقابل هدف، بعد ان فشل في الحفاظ على الفوز، وتلقيه هدف قاتل في نهاية المباراة.

وعلى الجانب الأخر فإن منتخب البرازيل، يسعى لمواصلة إنطلاقته في البطولة، بعد ان فاز بسهولة على جامابكا

بثلاثية نظيفة، في إفتتاح مبارياته بالبطولة، وفي حالة تحقيقه الفوز اليوم فسيضمن مقعد في الدور التالي.

ويعول منتخب السامبا على مهاجمته المخضرمة كريستياني، صاحبة الـ 34 عام، التي سجلت ثلاثية الفريق أمام جامايكا، وتشكل قوة هجومية للبرازيل.

موعد مباراة استراليا والبرازيل في كأس العالم للسيدات:

تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة،

والسابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة،

والثامنة مساءاً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة استراليا والبرازيل في كأس العالم للسيدات:

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تذاع المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 4

وفي المجموعى الثانية، تختتم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، حينما يواجه منتخب جنوب افريقيا نظيره الصيني، على ملعب بارك دي برانس.

وستكون المواجهة قوية وحماسية بين المنتخبين، خاصة وأن كلاهما تعرض للهزيمة في مباراة الجولة الأولى، ولذلك فالفائز ستنتعش آماله في الإستمرار في البطولة، أما الخاسر فإنه سيواجه خطر الخروج المبكر، ولن يفيد التعادل أي منهما خاصة مع صعوبة المواجهة الأخيرة بالنسبة للصين التي ستواجه إسبانيا الساعية للتأهل بعد الهزيمة من المنتخب الألماني في الجولة الثانية.

موعد مباراة الصين وجنوب افريقيا في كأس العالم للسيدات:

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة،

والعاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة،

والحاديةعشر مساءاً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة الصين وجنوب افريقيا في كأس العالم للسيدات:

تذاع المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 4