محمد صفوت يطيح بالأرجنتيني فوكاندو أرجويلو خارج بطولة تشالنجر للتنس

واصل محمد صفوت، لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي، تألقه وأطاح باللاعب الأرجنتيني، فوكاندو أرجويلو، خارج بطوله تشالنجر ليون المقامة حاليا في فرنسا. تشالنجر ليون المقامة حاليا في فرنسا. وحقق صفوت الفوز على لاعب الأرجنتين بمجموعتين نظيفتين دون رد جاءت نتائج الأشواط كالآتي: 4-6 / 4-6. بهذا الفوز يحجز صفوت بطاقة الصعود لدور الثمانية من البطولة.

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