مدرب أحمال منتخب مصر: نتنبأ بالإصابات قبل حدوثها

أكد بول لورينت سولا مدرب اللياقة البدنية بالجهاز الفني للمنتخب الوطني أن ترتيبات العمل داخل الفريق تعتمد على جمع أكبر كم من البيانات الدقيقة والتفصيلية عن كل لاعب، وذلك من خلال أحدث الأجهزة العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أن إدارة المنتخب واتحاد كرة القدم تجاوبا سريعًا بإضافة جهاز حديث إلى الأجهزة التي كانت موجودة وبمقتضاه أصبحنا نستطيع قياس كافة البيانات خلال التدريب دون الانتظار إلى ما بعد انتهاء التدريبات وتفريغأجهزة القياس لاستخلاص البيانات.
وشرح بول أهمية هذا التطور العلمي الكبير بأنه يجعلنا نتنبأ بالإصابة قبل حدوثها، وبالتالي العمل على تلافيها، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق في البرامج الغذائية ومكملاتها أهم عوامل نجاح عمله.
أضاف مدرب الأحمال أن حماس اللاعبين كان له أثر كبير فيما ينتظره من نجاح يأمله الجميع، حيث بدأ عدد كبير منهم الذين
ورفض بول مقولة أن اللاعب المصري مستواه البدني أقل من نظيره الأفريقي، مشيرًا إلى تكامل جسم الإنسان، خاصة في رياضة مثل كرة القدم التي تعد الموهبة فيها لا تقل أهمية عن المستوى البدني المطلوب.
كما أشار بول إلى أن معسكر الأسبوعين السابق على البطولة لا يعتبر مدته غير كافية، مؤكدا على أن هذه الفترة نستطيع أن نعمل بها الكثير على المستوى البدني.
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