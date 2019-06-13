رياضة | عاجل.. عبد الرزاق حمد الله يغادر معسكر منتخب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عبد الرزاق حمد الله يغادر معسكر منتخب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء قوية داخل المغرب عن مغادرة عبد الرزاق حمد الله مهاجم منتخب المغرب لمعسكر أسود الأطلسي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ والتي ستقام في مصر.

وذكر تقارير صحفية في المغرب أن حمد الله قرر مغادرة المعسكر دون الكشف عن السبب وراء ذلك، وهناك محاولات لإقناعه.

ويقع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.