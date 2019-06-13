رياضة | خطوة جديدة قد تبعد جريزمان عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة قد تبعد جريزمان عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي،لتقديم عرض أخير مغري للنجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، من أجل الحصول على خدماته.

وتبعاً للصحيفة البريطانية "ذا صن"، فإن مانشستر يونايتد سيضطر للمحاولة مرة للمرة الأخيرة خطف أنطوان جريزمان من برشلونة، إذ سيلجأ الشياطين الحمر للإغراءات المادية، بعدما فشل في إقناعه سابقاً.

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وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد على استعداد لتقديم "450.000" جنيه استرليني كراتب أسبوعي للنجم الفرنسي، خاصة وأن الغموض يسيطر على مستقبل اللاعب.

وسبق أن أشارت تقارير بريطانية إلى أن هناك اتصالات مستمرة بين اليونايتيد واللاعب، بسبب أن شقيق اللاعب هو أحد مشجعي الشياطين الحمر، مشيرة إلى أن الجانب العائلي قد يؤثر على قرار المهاجم الفرنسي.

كما يذكر أن رئيس أتليتكو مدريد صرح بالأمس الأربعاء أن أنطوان جريزمان انتقل الى صفوف نادي برشلونة الإسباني.