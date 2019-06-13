رياضة | عاجل.. العين الإماراتي يصدم الأهلي والزمالك ويضم لابا كودجو رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العين الإماراتي يصدم الأهلي والزمالك ويضم لابا كودجو رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده رسميا مع المهاجم التوجولي لابا كودجو قادما من نهضة بركان المغربي بعقد يمتد لـ٤ مواسم.

وجاء توقيع لابا كودجو على عقود انضمامه للنادي الإماراتي بعدما اجتاز الفحص الطبي الذي أجري عليه، ليرتبط بعقد مع العين حتى صيف ٢٠٢٣.

وقدم كودجو مستوى مميز مع فريق نهضة بركان حيث توج بلقب هذاف الدوري المغربي، كما توج بلقب هداف كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".