رياضة | الجبلاية تُطالب الرعاة لتحمل تكلفة "الڤار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تُطالب الرعاة لتحمل تكلفة "الڤار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، من رعاة الجبلاية تحمل جزء من استقطاب تقنية الفيديو "الڤار" ، بالموسم المقبل.

وكان مسؤولي الجبلاية، أكدوا مسبقًا على سلك الخطوات الأولى، من أجل دخول تقنية الفيديو بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُستأنف مباريات الدوري المتبقية بالموسم الحالي، عقب نهاية بطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.