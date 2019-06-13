رياضة | قرار مفاجئ من فالفيردي بشأن نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من فالفيردي بشأن نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، وافق على رحيل إيفان راكيتيتش، لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لإذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن فالفيردي وافق على قرار مسئولي برشلونة برحيل النجم الكرواتي عن صفوف البلوجرانا.

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وأكدت الإذاعة الإسبانية، أن برشلونة سيوافق على رحيل اللاعب على الفور، في حال وصول عرض مناسب.

ويعد راكيتيتش هدفا للعديد من الأندية الكبرى في مقدمتها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وانتر ميلان ويوفنتوس.