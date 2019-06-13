رياضة | تعرف على أول 10 مواجهات لتشيلسي في البريميرليج الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أول 10 مواجهات لتشيلسي في البريميرليج الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت فعاليات قرعة الدوري الإنجليزي للموسم المقبل اليوم والتي يتنافس فيها 20 فريق طوال موسم كامل على لقب البطولة.

قدم تشيلسي آداءا مميزا الموسم الماضي بقيادة الإيطالي ماوريسيو ساري - المتوقع رحيله قريبًا إلى يوفنتوس - والذي قاد البلوز لاحتلال المركز الثالث في البطولة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال. ويستعرض الخليج 365 الرياضي أول 10 مواجهات مرتقبة لتشيلسي في الموسم المقبل ...

- 11 أغسطس 2019 : مانشستر يونايتد وتشيلسي

- 17 أغسطس 2019 : تشيلسي وليستر سيتي

- 24 أغسطس 2019 : توريتش سيتي وتشيلسي

- 31 أغسطس 2019 : تشيلسي وشيفلد يونايتد

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- 14 سبتمبر 2019 : وولفرهامبتون وتشيلسي

- 21 سبتمبر 2019 : تشيلسي وليفربول

- 28 سبتمبر 2019 : تشيلسي وبرايتون

- 5 أكتوبر 2019 : ساوثهامبتون وتشيلسي

- 19 أكتوبر 2019 : تشيلسي ونيوكاسل يونايتد

- 26 أكتوبر 2019 : بيرنلي وتشيلسي