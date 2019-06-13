رياضة | برشلونة يتخلى عن نجمي الفريق من أجل الصفقات الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتخلى عن نجمي الفريق من أجل الصفقات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، رحيل أبرز أهم لاعبين الفريق، خلال اجتماعه مع رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو.

أشارت الصحيفة الإسبانية"موندو ديبورتيفو" اليوم الخميس، أن بارتوميو أجتمع مع فالفيردي مدرب الفريق، أمس، بحضور المدير الرياضي إريك أبيدال، لتحليل حالة سوق برشلونة والإصابات، وغيرها من المواقف التي تخص اللاعبين الممكن رحيلهم عن الفريق.

وخلال الجلسة طرح اسم اللاعب الكرواتي، إيفان راكيتيتش، والبرازيلي كوتنيو الذي سيدخل لخزينة البلوجرانا مبلغًا كبيرًا في حال بيعه وأيضا حتى لا يقع برشلونة في عقوبة المال النظيف ليبرم صفقاته الجديدة .

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و يعتبر النجم الكرواتي أكثر اللاعبين مشاركةً، مع برشلونة تحت قيادة فالفيردي 109 مباراة، إلا أن المدرب لم يمانع في رحيله من أجل جلب صفقات جديدة.

وقد صرح راكيتيش منذ أيام انه لا يود الرحيل عن الفريق وسعيد في برشلونة.

ويعد النجم البرازيلي فليب كوتينو هو أكبر صفقة لبرشلونة الموسم الماضي بقيمة 150 مليون يورو من نادي ليفربول الانجليزي.

ولم يتلق برشلونة أي عروض رسمية لضم الثنائي راكيتيتش أو كوتنيو حتى الآن، كما أن هناك بعض التقاير تشير الى اهتمام انتر ميلان الايطالي وباريس سان جيرمان باللاعب الكرواتي الذي سينتهي عقده مع برشلونة 2020/2021.