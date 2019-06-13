رياضة | بالأرقام.. هل يستحق محمد عواد الاستبعاد من منتخب مصر؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. هل يستحق محمد عواد الاستبعاد من منتخب مصر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارقام مميزة حققها محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى اثناء خوضه تجربة الاعارة ضمن صفوف الوحدة السعودى.

موسم قوي قدمه الحارس صاحب الــ26 ربيعا مع نادي الوحدة ، ليساهم فى انتشاله من الصراع على الهبوط للقفز للمركز السابع.

ونستعرض ارقام الحارس الذى تم استبعاده من قائمة منتخب مصر فى أمم افريقيا بدون أى اسباب.

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حرس عواد عرين نادي الوحدة في الدوري السعودي خلال 27 مباراة “أساسياً” واستقبلت شباكه 34 هدفاً وخرج بكلين شيت في 7 مباريات.

وفي كأس الملك السعودي، خاض 2 مباراة ، 210 دقيقة ، 1 كلين شيت.

وفى الدورى المصرى لعب 126 مباراة ، مع الإسماعيلي 115 مباراة، والمصري 23 مباراة.