رياضة | مدربون × كان 2019 (22) .. قائد محاربي ناميبيا "ريكاردو مانيتي" مدرب يُصارع الكبار في مجموعة الموت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدربون × كان 2019 (22) .. قائد محاربي ناميبيا "ريكاردو مانيتي" مدرب يُصارع الكبار في مجموعة الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة الإفريقية، وتستمر منافسات البطولة حتي 19 يوليو المقبل.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "مدربون × كان 2019" يستعرض خلالها معلومات عن مدربي المنتخبات المشاركين في بطولة أمم إفريقيا ومسيرتهم التدريبية وأبرز إنجازاتهم وطموحاتهم في النسخة القادمة من البطولة القارية، وتستمر هذه الحلقات حتي موعد انطلاق النسخة 32 من البطولة والتي ستقام على الأراضي المصرية.

ونتناول في الحلقة الثانية والعشرين من سلسلة "مدربون × كان 2019" المدرب الوطني "ريكاردو مانيتي" المدير الفني لمنتخب ناميبيا.

- من هو ريكاردو مانيتي؟:

ريكاردو مانيتي من مواليد 24 أبريل لعام 1975 لاعب كرة قدم ناميبي سابق كان يلعب في مركز خط الوسط، بدأ مشواره الكروي مع فريق Civics FC Windhoek منتصف التسعينيات وكان أصغر لاعب يشارك في الدوري الناميبي وكان يبلغ عمره وقتها 15 عامًا.

انتقل "مانيتي" لصفوف فريق سانتوس الجنوب إفريقي عام 1997 واستمر معه حتي عام 2005، وتخلل تلك الفترة إعارته لصفوف فريق Avendale Athletico في موسم 2000/2001، وحقق مانيتي لقب الدوري الجنوب إفريقي مع سانتوس ليصبح اللاعب الوحيد في بلاده الذي يتوج بلقب دوري جنوب إفريقيا.

انضم ريكاردو مانيتي لصفوف فريق بوش باكس الجنوب إفريقي موسم 2005/2006 قبل أن يختتم مسيرته.

لعب "مانيتي" مع منتخب ناميبيا في الفترة من 1994 وحتي 2003، وشارك في 55 مباراة دولية وسجل هدف وحيد، وشارك أمام منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2002 في المباراة التي جرت بينهما في 24 فبراير 2001 وانتهت بالتعادل الايجابي 1/1، كما شارك مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا 1998.

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- مسيرته التدريبية:

لا يمتلك "مانيتي" سيرة ذاتية قوية كـ"مدرب" حيث تولي تدريب بعض الأندية الناميبية بعد اعتزاله كرة القدم، بداية من فريق Civics FC Windhoek في موسم 2007/2008 واستمر معه حتي موسم 2009/2010.

انتقل مانيتي بعدها لقيادة فريق بلاك أفريكا الناميبي موسم 2010/2011.

في عام 2011 تولي ريكاردو مانيتي تدريب منتخب ناميبيا تحت 20 عامًا واستمر معه حتي 2013، بعدها تولي قيادة منتخب ناميبيا الأول واستمر معه حتي عام 2015 ونجح في قيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس كوسافا للمرة الأولي في تاريخه قبل أن يتقدم باستقالته من تدريب الفريق.

عاد "مانيتي" لتدريب منتخب ناميبيا مجددًا في سبتمبر عام 2015 بعد إصلاح الأمور داخل الاتحاد الناميبي لكرة القدم، ومستمر معه منتخب بلاده حتي الآن، ونجح في قيادته لنهائيات أمم إفريقيا 2019.

يعتمد "مانيتي" على طريقة لعب 2-3-1-4 أو 1-4-1-4 واحيانًا يلعب بطريقة 2-4-4.

- أرقامه مع منتخب ناميبيا:

قاد منتخب ناميبيا في 6 مباريات بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف، حصد 8 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة الـ 11 خلف غينيا بيساو المتصدر بـ 9 نقاط، وتفوق على موزمبيق وزامبيا.

يلعب المنتخب الناميبي في المجموعة الثالثة "مجموعة الموت" ببطولة أمم إفريقيا 2019 مع منتخبات (المغرب – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا) ويطمح "مانيتي" لتحقيق المفاجأة وقيادة منتخب بلاده لتخطي الدور الأول بالبطولة الإفريقية.