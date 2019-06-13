رياضة | وزيرا الرياضة والتنمية المحلية يتفقدان ستاد القاهرة استعدادًا لافتتاح امم افريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الرياضة والتنمية المحلية يتفقدان ستاد القاهرة استعدادًا لافتتاح امم افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اليوم الخميس، اللمسات النهائية وأعمال التطوير الجارية في ستاد القاهرة ، وذلك في اطار متابعة استعدادات محافظة القاهرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم خلال الفترة من ٢١ يونيو حتي ١٩ يوليو ٢٠١٩.

وتفقد وزيرا الشباب والرياضة والتنمية المحلية الأعمال الخاصة بالتجهيزات النهائية بكافة أرجاء الاستاد ، وقام وزير الشباب والرياضة باطلاع وزير التنمية المحلية على كافة التطورات والتجديدات التي طرأت علي ستاد القاهرة على أرض الواقع.

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كما تفقد "صبحي" و"شعراوي" المقصورة الرئيسية والتي تم الانتهاء من تطويرها وصالة كبار الزوار ، والمركز الاعلامي، والطريق الجديد المؤدي للاستاد.

وأشار الدكتور أشرف صبحى الي أنه تم خلق مساحات جديدة وتطويرها بجسم الاستاد، سيتم استخدامها فى الاستقبال والضيافة ، مشيراً الي انه تم تغيير بوابة الاستاد البحرية، كما تتم حالياً أعمال مراجعة شبكات البوابات الإلكترونية، والانتهاء من رفع كفاءة الإضاءة، مع تطوير شبكة الواى فاى داخل الاستاد، والمنطقة الاعلامية، إضافة إلى أعمال البنية الأساسية .