رياضة | 10 نجوم انخفضت قيمتهم السوقية هذا الموسم | أحدهم تراجعت قيمته للنصف !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 نجوم انخفضت قيمتهم السوقية هذا الموسم | أحدهم تراجعت قيمته للنصف ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الموسم الرياضي المنقضي 2018-2019 بروز العديد من النجوم، وتألق كثير من الشبان الواعدين، في حين انخفض مستوى نجوم من العيار الثقيل على غير المتوقع، وهذا ما أدي لإنخفاض القيمة السوقية لهم بشكل مفاجئ.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز 10 نجوم انخفضت قيمتهم السوقية، هذا الموسم، على النحو التالي :

1- بيل :

وضعت جماهير ريال مدريد الإسباني آمالها على النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، ليكون خليفة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول الذي رحل لليوفي في الصيف الماضي، ولكنه خيب آمال الجميع بسبب إصاباته المتلاحقة ومستوياته المتواضعة، ومن ثم خرج من خطط مدربه السابق سانتياجو سولاري.

ومع تولي زيدان حاول إعادة اللاعب لتألقه المعهود، ولكنه لم يستجيب وأظهر سلوكيات غير جيدة مع زملائه، ورفض الرحيل لعدم وجود نادي يستطيع دفع راتبه الكبير، وحاليًا تبلغ قيمته السوقية 54 مليون يورو.

2- أوزيل :

قدم النجم الألماني مسعود اوزيل، متوسط ميدان أرسنال الإنجليزي، أسوأ مواسمه تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري، حيث غاب عن كثير من مباريات الجانرز وخاصة في بداية الموسم، بحجة الإصابة والمعاناة من آلام الظهر، وقد حمَّلت الكثير من وسائل الإعلام هذا الإخفاق للاعب نفسه.

وحاول إيمري إحياء مسيرة اللاعب أكثر من مرة لكنه لم يستجيب، حتى صار خارج خطط إيمري للموسم المقبل، وقد انخفضت القيمة السوقية للاعب من 50 مليون يورو إلى 35 مليون، ويعد هو الأقرب بين الراحلين عن صفوف الجانرز، وخاصة للتخلص من عبئ راتبه الضخم البالغ (350 ألف جنيه استرليني إسبوعيًا).

3- مارسيلو :

شكل النجم البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني أحد أهم الركائز في صفوف ريال مدريد، وعنصرًا أساسيًا من عناصر تحقيق المجد الأوروبي، لكنه خلال الموسم المنصرم 2018-2019 كان نقطة ضعف واضحة في دفاعات الميرنجي.

وزادت معاناة مارسيلو مع تولي سانتياجو سولاري تدريب ريال مدريد، حيث قام بتهميش اللاعب واعتمد على الشاب سيرجيو ريجيليون، بحجة زيادة وزن مارسيلو، وانخفضت القيمة السوقية للنجم البرازيلي من (70 مليون يورو) يورو إلى (35 مليون).

4- هيجواين :

انتقل الأرجنتيني جوانزالو هيجواين من صفوف يوفنتوس الإيطالي إلى ميلان، ليفسح المجال للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكنه أخفق مع الروسونيري ولم يسجل سوى 8 أهداف خلال 22 مباراة، ثم انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي في الشتاء الماضي.

واعتقد هيجواين أن انتقاله للدوري الإنجليزي، سيُزيل عنه المعاناة التي مر بها في الكالتشيو، ولكنه واصل الإخفاق مع البلوز ولم يسجل سوى 5 أهداف فقط خلال 16 مباراة، كل هذه الأمور أدت لإنخفاض قيمة هيجواين من 75 مليون يورو إلى 45 مليون.

5- إيسكو :

من 90 مليون إلى 60 مليون يورو، في أقل من موسم ! لا شئ أفضل من تسليط الضوء على النجم الدولي الإسباني فرانشيسكو إيسكو متوسط ميدان ريال مدريد، من أجل معرفة مدى المعاناة التي مر بها اللاعب، حيث عاش خلال هذا الموسم كثير من الأزمات، وخاصة منذ قدوم المدرب سولاري، بعد إقالة جولين لوبيتيجي.

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ولم يبلث سولاري أن قام بتهميش واستبعاد إيسكو من تشكيل الفريق في كثير من المباريات، وأكد سير الأمور على انقطاع علاقة اللاعب بمدربه، حيث رفض إيسكو تحية سولاري عندما خرج للتبديل بأحد المباريات، كما وجه سولاري انتقادات علنية للاعب في وسائل الإعلام.

6- إيكاردي :

ظل النجم الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي لسنوات عديدة، أحد أعمدة النيترازوري وقائده لفترة كبيرة، ولكن مع بداية عام 2019 انخفضت أسهم اللاعب، ثم دخل في أزمة مع مسؤولي الإنتر بسبب ملف تجديد العقد وتطور الأمر لمطالبة اللاعب بالرحيل.

وبتولي زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله، واندا نارا، أمور تجديد العقد وتحديد الراتب الشخصي، وما صحبها من إستياء شديد من مسؤولي ومشجعى الإنتر، حتى انتهى الأمر بسحب شارة القيادة من إيكاردي وإيقافه عن المشاركة مع الفريق.

ويسعى النادي لبيع اللاعب بهذا الصيف للراغبين في ضمه وأهمهم يوفنتوس ونابولي، وقد كانت قيمته السوقية (100 مليون) ويورو بعام 2018 ، ثم انخفضت بعد هذه الأزمات خلال 2019 للنصف (90 مليون)، ويطلب الإنتر 60 مليون فقط مقابل التخلي عنه.

7- سافيتش :

خلال 8 أشهر تحول النجم الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو الإيطالي من لاعب تتهافت عليه الأندية الأوروية الكبرى، إلى لاعب بالكاد يقدم أداء مميز في مباراة ويخفق في أخرى، وسبق أن وصلت قيمته السوقية لـ (90 مليون يورو)، خاصة حينما كام مطلوبًا من أندية يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر ويونايتد.

ولكن مع تعنت إدارة لاتسيو وطلبها مبالغ هائلة لترك اللاعب يرحل، فقد استمر ذو الـ24 عامًا مع النسور لموسم آخر، ليبدأ مسلسل تراجع مستواه حتى انخفضت قيمته السوقية لتصل إلى (75 مليون)، وحاليًا تراجعت الأندية التي ترغب في التعاقد مع سافيتش.

8- سانشيز :

انتقل الجناح الدولي التشيلي من صفوف أرسنال في صيف 2018 منضمًا لمانشستر يونايتد تاركًا ورائه ثلاثة مواسم ونصف من التألق مع الجانرز، ومع اليونايتد صار لغزًا حير المتابعين، حيث صار لاعبًا متواضعًا لا يستطيع التأقلم مع فريقه وظهر بأداء باهت مع اليونايتد خلال ولايتي جوزيه مورينيو ثم أولي جونار سولشاير.

وكانت قيمة سانشيز السوقية إبان انتقاله إلى اليونايتد حوالي (70 مليون يورو)، ولكن مع هذا التراجع المفاجئ وغير المبرر، فقد انخفضت هذه القيمة لتصل إلى (45 مليون) في ظل تقدم عمر اللاعب وابتعاده عن مستواه الفني.

9- مولر :

لم يكن انخفاض القيمة السوقية للنجم الدولي الألماني توماس مولر، لاعب بايرن ميونيخ شيئًا مفاجئًا، حيث تراجعت أسهمه منذ موسم 2017-2018 وقبل أن تصل قيمته السوقية خلال الموسم المذكور آنفًا (70 مليون يورو) فقد وصلت لـ (60 مليون) بنهاية عام 2018.

ومع موسم 2018-2019 ازداد انخفاض مستوى اللاعب وابتعد عن الكثير من المباريات مع البايرن وتم استبعاده في كثير من المباريات الهامة، علاوة على عدم الاعتماد عليه مؤخرًا من قبل يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، كل هذا أدي لانخافض قيمته لتصل إلى (40 مليون).

10- ناينجولان :

بعد سنوات عديدة قضاها النجم البلجيكي رادجا ناينجولان، في حالة من التألق، مع ناديه السابق روما الإيطالي، فقد انضم اللاعب في الصيف الماضي لإنتر ميلان وسط تطلعات كبيرة من الجماهير بأن يقود خط وسط الإنتر.

وإبان انتقال اللاعب للإنتر كانت قيمته السوقية تبلغ 45 مليون يورو، ولكن تمت الصفقة نظير 38 مليون، ولم يلبث اللاعب ان خيب آمال الجماهير، لإبتعاده عن المشاركة بكثير من المباريات وتعرضه للإصابات، وواجه مشكلات مع الإدارة أدت لإيقافه، ووصلت قيمته السوقية لـ30 يورو.