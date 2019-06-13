رياضة | ايهاب جلال يطلب من المصري التعاقد مع ثنائي بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ايهاب جلال يطلب من المصري التعاقد مع ثنائي بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إدارة ناديه برئاسة سمير حلبية، التحرك من أجل التعاقد مع عبدالله بكري ومهند لاشين ثنائي بيراميدز سبورت، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

واشترط جلال، التعاقد مع الثنائي، من أجل الموافقة على التنازل عن خدمات إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق بالموسم المقبل.

ويتنافس بيراميدز سبورت مع الأهلي، للظفر بخدمات لاعب المصري، لتدعيم صفوفهما قبل الموسم الجديد والمشاركة في البطولات الإفريقية.