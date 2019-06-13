الامارات | التوغولي كودجو يكمل عقد أجانب العين للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن التوغولي كودجو يكمل عقد أجانب العين للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت شركة نادي العين لكرة القدم، اليوم، بصورة رسمية مهاجم فريق نهضة بركان المغربي الدولي التوجولي لابا كودجو بعقد يمتد لثلاث سنوات حتى عام 2022. وبالتعاقد مع كودجو يكون "الزعيم" أغل ملف لاعبيه الأجانب بعد التعاقد مع الجزائري عبدالرحمن مزيان والبرازيلي كايو كانيدو بجانب استمرار الياباني تسوكاسا شيوتاني. كما جدد عقود كل من الحارس خالد عيسى والمدافعين بندر الاحبابي ومحمد أحمد بجانب لاعب الوسط أحمد برمان علاوة على الدولي الياباني تسوكاسا شيوتاني. يذكر أن نادي العين كان قد تتخلى عن الرباعي الأجنبي البرازيلي كايو لوكاس والسويدي ماركوس بيرغ والبرتغالي روبين روبيرو والمالي تونغو حامد دومبيا. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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