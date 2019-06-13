شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستضيف النسخة الرابعة من دوري «ساتوك» للأيتام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف النادى الأهلي فعاليات النسخة الرابعة لبطولة دوري «ساتوك» للأيتام لكرة القدم، المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل، في الصالة المغطاة بالنادي الأهلي.

Advertisements

جاءت استضافة الأهلي لهذه النسخة عقب البروتوكول الذي تم توقيعه بين شيخة آل ثاني رئيس اللجنة العليا لكأس ساتوك العالمي وصاحبة فكرة كأس العالم للأيتام، مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، للتعاون بين الطرفين بما يحقق فوائد للأطفال الأيتام، وعددهم ٢٠٠ طفل والذين سوف يشاركون في هذه النسخة بحضور النجوم العالميين نونو جوميز ومانيش نجوم البرتغال، الذين سيتواجدون للمشاركة في هذه المناسبة ولهم علاقة طيبة مع المؤسسة، والذين أشادوا بجهد وعمل مبذول من أجل اكتشاف مواهب الأطفال.

ورحب الأهلي باستضافة النسخة الرابعة من فعاليات دورى ساتوك للأيتام لقيامه بدوره المجتمعي بالإضافة إلى رؤية مسئولي الأهلى إلى أن هذه الفكرة نبيلة وتنصب في مصلحة الأطفال الأيتام، ودائما ما يكون له دور إيجابي، بالإضافة إلى دور مؤسسة ساتوك برئاسة شيخة آل ثاني التي تقوم بدور طيب للغاية في هذا المجال إيمانا منها، وقام بتوقيع البروتوكول محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلي.

وقالت شيخة آل ثاني، إن التعاون مع النادي الأهلي سوف ينصب في مصلحة الأطفال الأيتام وسبق وتم تنظيم أكثر من نسخة سابقة للدورى بحضور نجوم عالميين في مقدمتهم جورج وايا نجم ليبيريا والحاصل على الكرة الذهبية عام 1995 والرئيس الحالى لدولة ليبيريا، بالإضافة إلى نجوم العرب عزيز بودربالة ورابح ماجر وغيرهم من نجوم مصر.