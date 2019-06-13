شكرا لقرائتكم محاضرة أخيرة لـ أجيرى قبل مواجهة تنزانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استعداد لمواجهة تنزانيا يلقى خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، محاضرة فنية أخيرة على لاعبى المنتخب فى السادسة مساء، قبل التحرك إلى ستاد برج العرب فى تمام السابعة لخوض المباراة الودية فى التاسعة مساء اليوم، ضمن برنامج الإعداد لامم أفريقيا.
واستقر أجيرى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة منتخب مصر ضد تنزانيا ويضم:
حراسة المرمى: محمد الشناوى حارس الأهلى فى الشوط الأول، ومحمود جنش حارس الزمالك فى الشوط الثانى.
الدفاع: أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف.
الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبدالله السعيد ووليد سليمان.
الهجوم: أحمد على لمدة 60 دقيقة، على أن يتم الدفع بأحمد حسن كوكا بدلاً منه.
كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة أخيرة لـ أجيرى قبل مواجهة تنزانيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.