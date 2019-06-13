شكرا لقرائتكم محاضرة أخيرة لـ أجيرى قبل مواجهة تنزانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعداد لمواجهة تنزانيا يلقى خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، محاضرة فنية أخيرة على لاعبى المنتخب فى السادسة مساء، قبل التحرك إلى ستاد برج العرب فى تمام السابعة لخوض المباراة الودية فى التاسعة مساء اليوم، ضمن برنامج الإعداد لامم أفريقيا.

واستقر أجيرى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة منتخب مصر ضد تنزانيا ويضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوى حارس الأهلى فى الشوط الأول، ومحمود جنش حارس الزمالك فى الشوط الثانى.

Advertisements

الدفاع: أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبدالله السعيد ووليد سليمان.

الهجوم: أحمد على لمدة 60 دقيقة، على أن يتم الدفع بأحمد حسن كوكا بدلاً منه.