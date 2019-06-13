شكرا لقرائتكم المصرى يطلب خدمات عماد فتحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل النادي المصري البورسعيدي عرضا للاعب عماد فتحى لاعب الزمالك المنتهى إعارته لإنبى، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتعزيز صفوف الفريق البورسعيدى فى الموسم الجديد.

ويرحب عماد فتحى بالانضمام إلى صفوف المصرى خاصة تحت قيادة إيهاب جلال الذي سبق وتولى تدريب اللاعب في المقاصة والزمالك من قبل حيث ينتظر اللاعب التفاوض مع النادى الأبيض لضمه.

ومن المقرر أن يرسل مسئولو المصرى البورسعيدي عرضا إلى الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة لطلب ضم عماد فتحي بصورة رسمية بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى.