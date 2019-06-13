شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: بصمات تنظيم كأس الأمم ظهرت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ربيع ياسين نجم الأهلى السابق فى تصريحات خاصة، إن تنظيم هذه البطولة يحتاج على الأقل عامين، ولكن المسئولين فى مصر اختذلوا هذه الفترة فى 6 أشهر فقط، مع جودة غير عادية فى الاستعدادات.

وأكد المدير الفنى لمنتخب الشباب، أن الجهد الذى بذله القائمون على بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، ظهرت بصماته على مستوى الاستادات والفنادق والناحية الأمنية، وكذلك حجوزات التذاكر الخاصة بالمباريات.

وأضاف ياسين أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرأس اللجنة المنظمة بما يصبغ البطولة بالطمأنينة والتكاتف، فعلى مستوى الاستادات تم تطويرها للأفضل وأصبحت جاهزة لتضاهى أفضل الاستادات حول العالم، حيث تم تجهيز الملاعب والغرف والممرات على أعلى مستوى.

وبالنسبة لنظام تذكرتى فهى تجربة استطاعت انتقضى على السوق السوداء، مع توفير الجهد على المواطنين للحصول على تذاكر المباريات، حيث يتم توصيلها للمنازل، كما انها منحت حق الحصول على التذاكر للجميع لحضور المباريات ومساندة وتشجيع منتخب بلادها.