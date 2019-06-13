شكرا لقرائتكم أحمد بلال: مباراة تنزانيا ليست بروفة حقيقية للفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن ودية الفراعنة أمام تنزانيا الليلة لن تكون البروفة الحقيقية لمنتخب مصر الذى يستعد لكأس الأمم الأفريقية.

وتابع بلال فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت": "ودية تنزانيا لن تكون البروفة الحقيقية لبطولة كأس الأمم فهى قد تشمل تجربة بعض البدلاء حتى يظهر البديل الكفء، الذى سيعتمد عليه أجيرى فى مباريات البطولة".

ويضيف نجم الأهلى الاسبق: "كل قوام المنتخب الوطنى معروف باستثناء مركزين فقط هما المهاجم والظهير الأيسر بخلاف ذلك كل التشكيلة ثابتة ومعروفة رغم أن أجيرى يشتهر بالمفاجآت".

واستكمل أحمد بلال حديثه قائلا: "أعتقد أن ودية تنزانيا سوف تشهد تجربة أجيرى لعمرو وردة فى مركز محمد صلاح ومنح الفرصة للثنائى عبد الله السعيد وتريزيجيه للظهور وأيضاً مروان محسن".

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وطالب أحمد بلال لاعبى منتخب مصر بالابتعاد عن الضغوط الجماهيرية والعصبية لضمان الصعود لمنصة التتويج الأفريقية بعد الحصول على لقب الوصيف فى النسخة السابقة بالجابون خارج ملعبنا.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى يوم 21 يونيو الجارى فى استاد القاهرة الدولى.

ويلعب كتيبة المدرب المكسيكى أجيرى فى المجموعة الأولى للبطولة المقامة فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وأعلن أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قائمة الـ23 لاعبا النهائية للبطولة والتى تم إرسالها للإتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".