شكرا لقرائتكم 3 مميزات تضاف لهجوم الأهلى بعد ضم بامبو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح كريم بامبو جناح الإسماعيلى حراً فى الانتقال لأى نادى خلال الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى، ويدخل الأهلى فى مفاوضات متقدمة مع بامبو لاستعادته من جديد، فى الوقت الذى تلقى اللاعب أكثر من عرض خارجى خلال الساعات الماضية.

الخليج 365 توجه لعبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى وزميل بامبو فى الفريق، الذى سرد مميزات اللاعب، والتى ستضاف لهجوم الأهلى فى حالة ضم بامبو.

وقال عبد الرحمن مجدى: "بامبو من أفضل الأجنحة فى الكرة المصرية حالياً ويملك 3 مميزات تميزه عن أى مهاجم آخر، فهو يمتلك حساسية شديدة على المرمى فهو ينجح فى إحراز هدف فى كل مباراة يشارك فيها تقريباً، كما أن معدل استغلاله للفرص عالى للغاية.

وأضاف عبد الرحمن مجدى: "بامبو من أفضل اللاعبين فى التحرك نحو المرمى، كما أنه يملك عنصر السرعة الفائقة التى تساعده فى المرور من أى مدافع".