شكرا لقرائتكم الإنتاج يدرس أولوياته الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستأنف لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى، جلساتها السبت المقبل لترتيب خطة الاستعداد للموسم الجديد وإعلان قائمة الراحلين عن الإنتاج وأيضًا مناقشة ملف الصفقات الجديدة ومعسكر الإعداد.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعين على مدار يومى الاثنين والأربعاء الماضيين ولم تصل لقرارات نهائية فى ملفات الفريق للموسم الجديد فقررت امتداد الجلسة للسبت المقبل.

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وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلاً المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 44 هدفًا.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".