شكرا لقرائتكم إضاءة FULL HD لاستادات أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى إطار الاستعداد للبطولة استبدل مسئولو الاستادات التى تستضيف كأس الأمم الأفريقية الإضاءات الموجودة فى ملاعبهم بإضاءات “Full HD” قبل انطلاق فعاليات الكان. وأقام مسئولو الاستادات كبائن VIP والتى تم وضعها فوق مدرجات الدرجة الأولى. منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى يوم 21 يونيو الجارى فى استاد القاهرة الدولي، ويلعب كتيبة المدرب المكسيكى أجيرى فى المجموعة الأولى للبطولة المقامة فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

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