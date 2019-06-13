شكرا لقرائتكم لهيطة يعلن عن دعم أمنى لمعسكر المنتخب ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى على فرض حالة من الالتزام والجدية، على معسكر لاعبى المنتخب ببرج العرب قبل مواجهة تنزانيا وديا فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الامم الأفريقية.

وقال لهيطة فى تصريحات لتايم سبورتس، أن هناك حالة من التركيز تسود المنتخب وكذلك الزيادة الأمنية والالتزام من الجميع داخل فندق الإقامة بالإسكندرية.

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وأضاف لهيطة أن اللاعبين بالمنتخب على قدر المسئولية وكلا منهم على علم بالدور المكلف به، فجميعهم على قدر المسئولية، سواء المحترفين فى الأندية الكبرى، أو اللاعبين بالأندية المحلية

وأشار مدير المنتخب عن حماس اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية، لإكمال فرحة الجماهير التى تملكت الفرحة منها باستضافة الحدث وانتظار لتحقيق اللقب.

ويلتقى منتخب مصر مع تنزانيا فى التاسعة من مساء اليوم فى لقاء ودى قبل انطلاق البطولة الأفريقية والتى يفتتحها الفراعنة بمواجهة زيمبابوى.