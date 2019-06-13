عبدالعزيز الفيصل يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سبينوس.
وقال الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سبينوس بحضور اللواء ناصر الرزوقي، وبشير الشريف نائبي رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وإبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه.
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