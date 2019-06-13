حادث فروم تسبب بكسور في الساق والورك والذراع

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أكد فريق "إينيوس" أن دراجه البريطاني كريس فروم الذي تعرض الأربعاء لحادث خطر سيبعده عن المشاركة في طواف فرنسا الدولي المتوج به أربع مرات، يعاني من كسور في الساق والورك والذراع.

وتعرض فروم (34 عاما) الأربعاء لحادث قوي أثناء تمارين لخوض المرحلة الرابعة من طواف دوفينيه الفرنسي حين اصطدم بحائط منزل على جانب الطريق بسرعة عالية، ما استدعى نقله الى مستشفى في مدينة روان، ولاحقا بالمروحية الى مستشفى في سانت إتيان.

وأكد مدير فريق "إينيوس" دايف برايلسفورد في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ليل الأربعاء الخميس أن فروم يعاني من كسور في الورك وعظمة الفخذ الأيمن والمرفق الأيمن، إضافة الى الأضلع.

وأشارت "بي بي سي" الى أن فروم أدخل عرفة العناية الفائقة، ناقلة عن برايلسفورد قوله إن الدراج "سيبقى في المستشفى في مدينة سانت اتيان (الفرنسية) ليومين على الأقل" قبل اتخاذ قرار بشأن المرحلة اللاحقة.

وأوضح برايلسفورد أن فروم الذي كان يقوم بالتمارين برفقة أحد زملائه في الفريق، أفلت مقبض الدراجة لتنظيف أنفه، لكن سرعة الرياح أثرت على إطاره الأمامي ما أدى الى انحراف الدراجة واصطدامها.

وأضاف "كان على طريق منحدر مستقيم على جانبيه منازل. أشار (الى زميله) بأنه سيقوم بتنظيف أنفه، رفع يديه عن المقبضين"، مشيرا الى أن هبوب الرياح "تسبب بفقدانه السيطرة وارتطم مباشرة بحائط منزل".

وعلق مدير الفريق على وضع فروم بالقول "الأمر صعب بصراحة. ليس في حالة عظيمة"، معتبرا أن من "الأمور التي تميز كريس عن غيره هو قوته الذهنية (...) سندعمه بالكامل في عملية تعافيه".

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وكان برايلسفورد قد أكد الأربعاء بعد الحادث "من الواضح أنه (فروم) لن يتمكن من المشاركة في الطواف (فرنسا)" الذي ينطلق في السادس من تموز/يوليو المقبل من العاصمة البلجيكية بروكسل، ويعد أبرز منافسات الدراجات الهوائية عالميا.

وأوضح أن الدراج "في حالة خطرة جدا جدا"، مشيرا الى أنه عانى من صعوبة في النطق بعد تعرضه للحادث.

وتعرض فروم المتوج بلقب طواف فرنسا أربع مرات أعوام 2013 و2015 و2016 و2017، للحادث في قرية سانت-أندريه دابشون الفرنسية، وذلك عند خط مستقيم انحداري تبلغ فيه الدراجة الهوائية سرعة تقدر بنحو 60 كلم/ساعة.

وعلق مدير طواف فرنسا كريستيان برودوم على حادث فروم بالقول "نتمنى له التعافي الأمثل"، معتبرا في تصريح لوكالة فرانس برس أن الطواف "لن يكون ذاته" في غياب الدراج البريطاني.

وأضاف "كريس فروم هو الشخصية الأساسية في الطواف منذ 2013".

ويعود الفوز الأخير لفروم في طواف كبير الى منافسات "جيرو" الإيطالي عام 2018، علما بأنه تعرض عامذاك لحادث سقوط أيضا خلال تمارين على منافسات اليوم الأول للطواف الذي انطلق من مدينة القدس.

كما تعرض فروم لحادث سقوط في المرحلة الأولى من طواف فرنسا عام 2018، علما بأنه أنهى المنافسات في المركز الثالث خلف مواطنه جيرانت توماس الذي توج باللقب، ووصيفه الهولندي طوم دومولان.

ويعد فروم المولود في كينيا، من أبرز الدراجين في العصر الحديث.