دورانت يخضع لعملية جراحية ناجحة في وتر أخيل

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أعلن نجم غولدن ستايت ووريرز كيفن دورانت الاربعاء انه خضع لعملية جراحية ناجحة اثر اصابته بتمزق في وتر أخيل الايمن امام تورونتو رابتورز الاثنين في المباراة الخامسة لسلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكتب دورانت (30 عاما) عبر صفحته على موقع انستاغرام "تعرضت لتمزق في وتر أخيل، واجريت العملية الجراحية اليوم وكانت ناجحة".

وتابع "طريق العودة تبدأ الآن! كان الى جانبي عائلتي واحبائي ونقدر حقيقة كل رسائل المودة والدعم المرسلة من الناس"، مضيفا "سيكون الطريق طويلا، لكنني جاهز لذك، أنا لاعب كرة سلة".

وكان ووريرز أبقى على آماله بأن يصبح ثاني فريق فقط في التاريخ يتوج باللقب بعد تخلفه 1-3 في النهائي بفوزه على مضيفه رابتورز في المباراة الخامسة بنتيجة 106-105، ليقلص الفارق الى 2-3، لكنه خسر مجددا بعد 12 دقيقة فقط جهود نجمه دورانت العائد الإثنين إلى الملاعب بعد غياب دام قرابة شهر، وتحديدا منذ تعرضه لإصابة في ربلة الساق في المباراة الخامسة لنصف نهائي المنطقة الغربية ضد هيوستن روكتس.

وفي الوقت الذي كان يحاول فيه مراوغة لاعب الارتكاز الاسباني لتورونتو سيرج إيباكا، توقف دورانت عن اللعب وسقط على الارض ممسكا ساقه اليمنى مطلع الربع الثاني.

وعاد دورانت الى غرف الملابس بمساعدة أحد زملائه وطبيب الفريق تحت صافرات مشجعي تورونتو الذين فرحوا كثيرا بخسارة غولدن ستايت لخدمات هدافهم.

- أنا فخور -

وأثارت إصابته جدلا، لأن دورانت لم يلعب لمدة شهر ويخضع منذ الثامن من أيار/مايو الماضي لعلاج إصابة في ربلة الساق اليمنى.

وانتقد بعض المراقبين غولدن ستايت بالمجازفة بإشراكه قبل أن يتعافى تماما، لكن دورانت نفى التهمة عقب العملية الجراحية بقوله "كما قلت الإثنين، أتألم بشدة، ولكني بخير"، قبل أن يضيف في اشارة الى مشاركته بالمباراة الخامسة "كرة السلة هي حبي الكبير وأردت ان أكون هناك في تلك الليلة لان هذا ما أجيد القيام به. أردت أن أساعد رفاقي سعيا للفوز باللقب للموسم الثالث".

وتوج دورانت أفضل لاعب في نهائي 2017 و2018 وهو أفضل مسجل لفريقه في بلاي أوف هذا الموسم بمعدل 34,2 نقطة.

وتابع دورانت "إنها ببساطة حياة لاعب كرة السلة وهكذا هي الطريقة التي تسير فيها الامور في هذه اللعبة، وانا فخور لاني منحتها كل ما استطيع جسدياً، وانا فخور لان رفاقي فازوا (بالمباراة)".

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وختم دورانت قائلا "أعلم أن رفاقي بامكانهم الفوز بالمباراة السادسة، وسأحتفل معهم عندما يفعلون ذلك".

وسيبدأ دورانت الذي سجل 11 نقطة في مباراة الاثنين، مرحلة طويلة وصعبة من أجل التعافي، وهو مهدد بالغياب عن فترة كبيرة من موسم 2019-2020.

- سنة لكازنس و8 أشهر لبراينت -

زميله في الفريق ديماركوس كازنس الذي تعرض لقطع في وتر أخيل في كانون الثاني/يناير 2018، لم يعد إلى المنافسة إلا بعد عام واحد.

النجم السابق للوس أنجليس ليكرز كوبي براينت تعرض لإصابة مماثلة في كانون الثاني/يناير 2013، لكنه عاد إلى اللعب بعد ثمانية أشهر.

وقد تؤدي الإصابة أيضًا إلى تغيير المعطيات في سوق الانتقالات الذي سيفتتح رسميا في الدوري الاميركي للمحترفين في الأول من تموز/يوليو المقبل.

ويملك دورانت إمكانية تفعيل البند الذي يسمح له بالتحرر من عقده مع ووريرز هذا الصيف أو يرضى بمبلغ الـ31,5 مليون دولار الذي سيتقاضاه عن عامه الأخير، ويفضل أن تكون عملية إعادة تأهيله من الإصابة في محيط مألوف مع زملاء يرون فيه "أخا".

كانت مشاعر كلاي طومسون الذي سيصبح بدوره لاعبا حرا في تموز/يوليو، صادقة تجاه زميله دورانت الذي "اشتقنا اليه. إنه شقيقنا. نتحدث هنا عن أفضل لاعب في العالم. بوجوده معنا، نحن حقا إحدى أعظم الفرق في التاريخ".

نيويورك نيكس، بروكلين نتس، لوس أنجليس كليبرز ولوس أنجلوس ليكرز، هي من الأندية التي عملت لسنوات عدة على ميزانياتها وتقليص رواتب لاعبيها لإفساح المجال أمام هذه اللحظة: ضم دورانت.

لكن تأثير الأخير على أرض الملعب قد يتأخر لمدة عام على الأقل إن لم يكن أطول بسبب الإصابة في وتر أخيل.

وسيكون لدورانت تأثيره على الآخرين لكن هذه المرة على مصير لاعبين ووجهتهم، على غرار نجم تورونتو كواهي لينارد الذي قد يتخذ قرار عدم تفعيل عامه الأخير من العقد وأن يصبح لاعبا حرا هذا الصيف حتى وإن توج الفريق الكندي بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وسيؤثر دورانت على مصير نجوم كبار آخرين مثل لاعبي بوسطن سلتيكس كايري إيرفينغ وفيلادلفيا سفنتي سيكسزر جيمي باتلر اللذين قد يصبحان من الأهداف الرئيسية في سوق الانتقالات الحرة في تموز/يوليو في حال اعتبرت الفرق أن هناك مخاطرة كبيرة في ضم "كاي دي".