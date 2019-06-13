شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحى يتلقى عرضا من المصرى بعد نهاية إعارته لإنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى عماد فتحى، لاعب الزمالك المنتهية إعارته لإنبى، عرضا من نادى المصرى البورسعيدى للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز صفوف الفريق البورسعيدى فى الموسم الجديد.
ويرحب عماد فتحى بالانضمام إلى صفوف المصرى خاصة تحت قيادة إيهاب جلال الذي سبق وتولى تدريب اللاعب في المقاصة والزمالك من قبل، حيث ينتظر اللاعب التفاوض مع النادى الأبيض لضمه.
ومن المقرر أن يرسل مسئولو المصرى البورسعيدي عرضا إلى الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة لطلب ضم عماد فتحي بصورة رسمية بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى.
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