شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المنتخب الوطنى لخوض مباراة ودية، فى التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، عندما يلتقى نظيره التنزانى، فى إطار الاستعداد لبطولة امم افريقيا 2019 التى تنطلق 21 يونيو الجارى.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم منتخبات الكونغو، أوغندا، وزيمبابوى، بينما تقع تنزانيا فى المجموعة الثالثة مع السنغال والجزائر وكينيا.

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وقبل مباراة اليوم، آخر لقاء جمع المنتخبين المصرى والتنزانى أقيم يوم 4 يونيو عام 2016، أى منذ 3 سنوات، فى إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح، وجاء الهدف الأول من ركلة جزاء.