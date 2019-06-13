شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضد تنزانيا.. ماذا يفعل الفراعنة فى المواجهة رقم 13؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات التاسعة مساء اليوم يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره التنزانى فى القاء الودى الذى يجمع المنتخبين فى إطار الاستعداد للمشاركة ببطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى و حتى 19 يوليو المقبل.

Advertisements

وتٌعد مباراة اليوم المواجهة الثالثة عشرة للمنتخبين، حيث سبق والتقى الفراعنة مع المنتخب التنزانى فى 12 مباراة، منها 3 وديات، فاز الفراعنة فى 11 مباراة وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبو المنتخب 50 هدفاً واستقبلت شباكهم 11.

وكانت أول مباراة ودية جمعت الفريقين عام 1973 ، وانتهت10/1 للفراعنة، وآخر مباراة أقيمت عام 2016 فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وانتهت بفووز الفراعنة أيضا.