شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف بديل محمود متولى فى الأهلى حال فشل الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادى الأهلى على تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد الأزمة التى حدثت هذا الموسم، عقب تعرض بعض عناصر الخط الخلفى لإصابات قوية، وتراجع مستوى البعض الآخر.

ويسعى النادى الأهلى بقوة لضم محمود متولى مدافع الإسماعيلى الذى يعد الخيار الأول لتدعيم الدفاع، وتم إرسال عرض رسمى لشرائه.

ووضع الأهلى بديلا لمتولى حال فشل التعاقد معه.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

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