شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة الاستادات “full HD” فى الكان وكبائن VIP بالمقصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبدل مسئولو الاستادات التى تستضيف بطولة امم افريقيا 2019 الإضاءات الموجودة فى ملاعبهم بإضاءات “Full HD” قبل انطلاق فعاليات الكان. وأقام مسئولو الاستادات كبائنVIP والتى تم وضعها أعلى مدرجات الدرجة الأولى. منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو الجارى فى استاد القاهرة الدوليK ، ويلعب المنتخب فى المجموعة الأولى للبطولة المقامة بمصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

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