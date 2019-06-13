شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضد تنزانيا.. أجيرى يلقى محاضرة فنية أخيرة للمنتخب فى السادسة مساءً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى خافير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، محاضرة فنية أخيرة على لاعبى المنتخب فى السادسة مساءً، قبل التحرك إلى استاد برج العرب فى تمام السابعة لخوض المباراة الودية أمام تنزانيا فى التاسعة مساء اليوم، ضمن برنامج الإعداد لامم افريقيا.
واستقر أجيرى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة منتخب مصر ضد تنزانيا ويضم:
حراسة المرمى: محمد الشناوى حارس الأهلي فى الشوط الأول، ومحمود جنش حارس الزمالك فى الشوط الثانى.
الدفاع: أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف.
الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبدالله السعيد ووليد سليمان.
الهجوم: أحمد على لمدة 60 دقيقة، على أن يتم الدفع بأحمد حسن كوكا بدلاً منه.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر ضد تنزانيا.. أجيرى يلقى محاضرة فنية أخيرة للمنتخب فى السادسة مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.