شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضد تنزانيا.. أجيرى يلقى محاضرة فنية أخيرة للمنتخب فى السادسة مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى خافير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، محاضرة فنية أخيرة على لاعبى المنتخب فى السادسة مساءً، قبل التحرك إلى استاد برج العرب فى تمام السابعة لخوض المباراة الودية أمام تنزانيا فى التاسعة مساء اليوم، ضمن برنامج الإعداد لامم افريقيا.

واستقر أجيرى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة منتخب مصر ضد تنزانيا ويضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوى حارس الأهلي فى الشوط الأول، ومحمود جنش حارس الزمالك فى الشوط الثانى.

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الدفاع: أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبدالله السعيد ووليد سليمان.

الهجوم: أحمد على لمدة 60 دقيقة، على أن يتم الدفع بأحمد حسن كوكا بدلاً منه.