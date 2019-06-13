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سيدات السلة فى الإسكندرية استعدادا لدورة الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل منتخب سيدات السلة فى معسكر مغلق بالإسكندرية يستمر حتى 17 من الشهر الجارى، استعداداً للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بأوغندا نهاية يونيو الجارى.

وكان المعسكر قد أقيم بالشرقية للدخان الأسبوع الماضى، ولكن تم تقله للإسكندرية على أن يستمر حتى موعد سفر المنتخب إلى أوغندا.

وتقام التصفيات 24 من الشهر الجارى، والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، وكذلك البطولة الأفريقية التى ستقام بالسنغال.

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