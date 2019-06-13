شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: أنجزنا مهمة امم افريقيا فى شهور قليلة بأعلى جودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ربيع ياسين، نجم الأهلى السابق والمدير الفنى لمنتخب الشباب، أن الجهد الذى بذله القائمون على بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، ظهرت بصماته على مستوى الاستادات والفنادق والناحية الأمنية، وكذلك حجوزات التذاكر الخاصة بالمباريات.

وقال ياسين، فى تصريحات خاصة، إن تنظيم هذه البطولة يحتاج على الأقل عامين، ولكن المسئولين فى مصر اختزلوا هذه الفترة فى 6 أشهر فقط، مع جودة غير عادية فى الاستعدادات.

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وأضاف ياسين أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرأس اللجنة المنظمة، ما يصبغ البطولة بالطمأنينة والتكاتف، فعلى مستوى الاستادات تم تطويرها للأفضل وأصبحت جاهزة لتضاهى أفضل ملاعب العالم، حيث تم تجهيز الملاعب والغرف والممرات على أعلى مستوى.

وبالنسبة لنظام تذكرتى، أكد ربيع ياسين أنها تجربة ناجحة بكل المقاييس لأنها استطاعت القضاء على السوق السوداء، مع توفير الجهد على المواطنين للحصول على تذاكر المباريات، بالإضافة إلى توصيلها للمنازل، كما أنها منحت حق الحصول على التذاكر للجميع لحضور المباريات ومساندة وتشجيع منتخب بلادهم.