شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرياضة والتنمية المحلية يتابعان اللمسات النهائية لاستاد القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، اللمسات النهائية وأعمال التطوير الجارية فى استاد القاهرة، فى إطار متابعة استعدادات محافظة القاهرة لبطولة امم افريقيا 2019.

وتفقد وزيرا الشباب والرياضة والتنمية المحلية الأعمال الخاصة بالتجهيزات النهائية بكافة أرجاء الاستاد، وأطلع أشرف صبحى وزير التنمية المحلية على كافة التطورات والتجديدات التى طرأت على استاد القاهرة على أرض الواقع.

كما تفقد "صبحي" و"شعراوى" المقصورة الرئيسية والتى تم الانتهاء من تطويرها وصالة كبار الزوار، والمركز الإعلامى، والطريق الجديد المؤدى للاستاد.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أنه تم خلق مساحات جديدة وتطويرها بجسم الاستاد، سيتم استخدامها فى الاستقبال والضيافة، مشيراً إلى أنه تم تغيير بوابة الاستاد البحرية، كما تتم حالياً أعمال مراجعة شبكات البوابات الإلكترونية، والانتهاء من رفع كفاءة الإضاءة، مع تطوير شبكة الواى فاى داخل الاستاد، والمنطقة الإعلامية، إضافة إلى أعمال البنية الأساسية .