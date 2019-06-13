شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستضيف النسخة الرابعة لدورى ساتوك للأيتام بحضور شيخة ال ثانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف النادى الأهلى فعاليات النسخة الرابعة لبطولة دورى ساتوك للأيتام لكرة القدم، المقرر إقامته الثلاثاء المقبل فى الصالة المغطاة بالنادى الأهلى.

جاءت استضافة النادى الأهلى لهذه النسخة عقب البروتوكول الذى تم توقيعه بين شيخة آل ثانى رئيس اللجنة العليا لكأس ساتوك العالمى، وصاحبة فكرة كأس العالم للأيتام، مع محمود الخطيب رئيس النادى للأهلى للتعاون بين الطرفين بما يحقق فوائد للأطفال الأيتام وعددهم 200 طفل، والذين سيشاركون فى هذه النسخة بحضور النجمين العالميين نونو جوميز ومانيش الذين سيتواجدون للمشاركة فى هذه المناسبة بالنادى الأهلى ولهما علاقة طيبة مع المؤسسة والذى أشادوا بجهد وعمل مبذول من أجل اكتشاف مواهب الأطفال.

ورحب النادى الأهلى باستضافة النسخة الرابعة من فعاليات دورى ساتوك للأيتام لقيامه بدوره المجتمعى بالإضافة الى رؤية مسئولى الأهلى إلى أن هذه الفكرة نبيلة وتنصب فى مصلحة الأطفال الأيتام ودائما ما يكون له دور ايجابى، مشيدا بدور مؤسسة ساتوك برئاسة شيخة آل ثانى التى تقوم بدور طيب لغاية فى هذا المجال إيمانا منها.

وقع البروتوكول محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى، والذى أبدى سعادته بهذا التعاون الذى يخدم الأطفال الأيتام، إيمانا بدور الأهلى المجتمعى.

من جانبها عبرت شيخة آل ثانى عن سعادتها بهذا البروتوكول مع النادى الأهلى صاحب التاريخ العريق، مؤكدة أن مؤسسة ساتوك تسعى دائما لخدمة الأطفال الايتام ومن هذا المنطق تم إقامة بطولة كاس العالم للأيتام فى اكثر من نسخه لخدمة الاطفال الايتام على مستوى العالم .

وقالت شيخة آل ثانى، إن التعاون مع النادى الأهلى ينصب فى مصلحة الأطفال الأيتام، وهو الهدف الحقيقى لمؤسسة ساتوك التى لها دور مجتمعى، ومنه الجانب الرياضى الذى يسعد الأطفال لإخراج ما لديهم من إمكانيات، وقد يكون من بينهم نجوم فى المستقبل.

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وكانت مؤسسة ساتوك قد نظمت أكثر من نسخة سابقة لدورى الأيتام بحضور نجوم عالميين، وفى مقدمتهم جورج وايا نجم ليبيريا والحاصل على الكرة الذهبية عام 1995 والرئيس الحالى لدولة ليبيريا، بالإضافة الى نجوم العرب عزيز بودربالة ورابح ماجر وغيرهم من نجوم مصر.



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مرجان مع شيخة ال ثان